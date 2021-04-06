Кравчук о переносе ТКГ: Беларусь – под каблуком России, надо Польша или нейтральная страна

Иметь Беларусь в качестве площадку для переговоров – даже неудобно говорить, считает глава украинской делегации

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"ЯЕсли взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", – отметил Кравчук.

Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.

"Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить. Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Кравчук заявил о переносе ТКГ из Минска: Беларусь не может быть площадкой для достижения мира.

А министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина против встреч ТКГ в Минске и будет искать новый город.

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