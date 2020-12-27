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Кравчук назвал слова Зеленского о массовой мобилизации "реакцией патриота"

27 декабря, 13:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

"Президент не мог ответить иначе", считает экс-президент

Первый президент Леонид Кравчук назвал заявление главы государства Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможности массовой мобилизации украинцев нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", – отметил Кравчук.

По его словам, "президент не мог ответить иначе".

"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники, – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – подчеркнул первый президент.

Напомним, Владимир Зеленский дал второе большое интервью в этом декабре. Беседа состоялась 19 декабря и длилась час. Сайт "Сегодня" рассказывает, о чем президент говорил.

На прошлой неделе вышло другое развернутое интервью Владимира Зеленского – The New York Times. С американским изданием президент Украины общался о НАТО, российской вакцине и безвизе с США.

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Россия Украина Владимир Зеленский леонид кравчук
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