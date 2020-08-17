Кравчук: Чувствую, что Путин хочет мира на Донбассе

Главный переговорщик от Украины верит, что Кремль и сам заинтересован в прекращении войны

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что российское руководство хочет мира на Донбассе, поскольку и самой России якобы надоела война. Об этом он заявил в интервью сайту "Сегодня".

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел (Сергея Лаврова), Козака (замглавы Администрации президента РФ), Грызлова (главу российской делегации в ТКГ). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", – сказал он.

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Кравчук убежден, что Москва уже не будет цепляться за такие вопросы, как продление закона об особом статусе Донбасса или принятии нового документа.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – сказал глава ТКГ.

На уточняющий вопрос, заявит ли он в таком случае о сложении полномочий главы украинской делегации в Минске, Кравчук ответил: "Абсолютно. Я не буду там находиться и делать вид, что я, или Украина, ничего не делает. Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителем чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят".

Напомним, недавно российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Путину сейчас не до войны. По его словам, санкции так больно бьют по России, что Москва даже не против сейчас поговорить о мире.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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