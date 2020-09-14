Красные линии, старший брат и 1,5 млрд долларов: главные заявления Путина и Лукашенко в Сочи

В Сочи состояласьвстреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, где обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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Сайт "Сегодня" собрал самые главные заявления Путина и Лукашенко, сделанные в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" .

Хозяин Кремля начал с того, что поздравил гостя с победой на выборах: "Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать Вам всего самого доброго, успехов".

"Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", — ответил Лукашенко.

Путин рассказал, что Беларусь начала участие в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса: "Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и она уже начала участвовать в последней стадии ее испытаний. Думаю, это позволит нам не только наладить производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью".

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Лукашенко выразил благодарность: "Мы это очень ценим, что поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной". По его словам, в Европе уже "однозначно началась сильная вторая волна".

"Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Должен признать, что в Белоруссии всплеска, как в Европе, нет. Но это не значит, что мы руки опустили, мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, наши ученые заметили что этот вирус уже не тот", — сказал он.

В ходе переговоров Путин предложил Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота, снизившегося из-за пандемии: "Я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед".

Он пояснил, что товарооборот двух стран снизился на более, чем 21 процент. По его оценке, "это приличное падение". "Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом", — подчеркнул Путин.

Хозяин Кремля рассказал, что Россия предоставит Беларуси госкредит в 1,5 млрд долларов и отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске успешные переговоры по всем направлениями взаимодействия двух стран, в том числе в финансовой сфере. При этом Путин рассчитывает, что информация о российском кредите Беларуси отразится на финансовых рынках.

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Также Путин заявил о приверженности Москвы всем прежним договоренностям с Минском, в том числе в форматах Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

"Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника. Безусловно, как я говорил вам неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", — заверил Путин, напомнив, что речь идет об обоюдных обязательствах двух стран, принятых в начале 1990-х годов, когда он еще не был президентом России.

В ответ Лукашенко поблагодарил главу РФ: "Мне очень приятно, я вам очень за это благодарен: вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием".

Говоря о массовых протестах в Беларуси, Лукашенко заявил, что оппозиция пока не вышла за рамки допустимых действий.

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"Главное, я это постоянно говорю, — не переходить черту, — заметил он. – Пока эти красные линии никто не нарушал".

По словам Лукашенко, "уроки надо извлекать из всех событий, и это (события в Белоруссии — Ред.) для нас тоже это очень и очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали, — сказал он. — Мы, действительно, по договору ОДКБ шли ровно, и, учитывая отношения двух братских народов, а фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли и даже палками не бросались, но продемонстрировали свою решимость".

Лукашенко также заметил, что на фоне массовых протестов и угрозы введения Западом экономических санкций Минску следует тесно сотрудничать с Москвой: "Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике".

По словам белорусского лидера, РФ и РБ должны спланировать совместные военные учения на годы вперед: "Оборона и безопасность у нас никогда не вызывали никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить, кто-то хочет — пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет — пусть не делает это".

Видео: Reuters

Сайт "Сегодня" сообщал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: "Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью".

Сообщалось, что в Беларуси уже 37 сутки продолжаются массовые протесты против Лукашенко, котрого ЦИК республики объявил победителем на выборах президента.

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