Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости политики

Козак едет в Берлин: у Путина подтвердили встречу в "нормандском формате"

9 сентября, 13:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переговоры по Донбассу должны состоятся через пару дней

В Кремле подтвердили дату встречи советников глав государств "нормандского формата". 11 сентября в Берлин отправится замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который будет представлять Россию.

Реклама

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников (глав государств "нормандского формата"). Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами", – сказал он.

Песков отметил, что ранее Козак настаивал на том, чтобы "во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности и не размывать субстанции обсуждения".

В тренде
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

Реклама

Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Нормандская четверка Дмитрий Песков Дмитрий Козак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
"Она хотела убежать": Лукашенко отреагировал на задержание КолесниковойПолитика
"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на ДонбассеПолитика
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"Политика
"Будем жестко противодействовать": Кулеба предупредил спецслужбы России и БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять