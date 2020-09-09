Козак едет в Берлин: у Путина подтвердили встречу в "нормандском формате"

В Кремле подтвердили дату встречи советников глав государств "нормандского формата". 11 сентября в Берлин отправится замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который будет представлять Россию.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников (глав государств "нормандского формата"). Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами", – сказал он.

Песков отметил, что ранее Козак настаивал на том, чтобы "во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности и не размывать субстанции обсуждения".

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

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Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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