"Ковид" у Зеленского: Разумков открестился от обязанностей президента

Президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, однако выполнять функции главы государства спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет. Он заявил, что президент в состоянии выполнять свои обязанности.

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Об этом глава парламента сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, готов ли он выполнять президентские обязанности, пока Зеленский болеет, Разумков ответил, что будет работать только как председатель Верховной Рады.

"Если мы говорим о ситуации с Владимиром Александровичем, то в первую очередь хотел бы пожелать ему здоровья и как можно скорее вернуться и выздороветь. Но по состоянию на сегодняшний день, президент, к счастью, может выполнять свои функции, а у президента нет заместителей. Надеюсь и в дальнейшем все будет происходить именно так", – сказал спикер ВР.

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Отметим, что статьей 110 Конституции Украины предусмотрено, что неспособность выполнения президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады и подтверждена решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда – по обращению Верховной Рады и медицинского заключения. В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента обязанности главы государства исполняет председатель Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября президент сообщил, что у него положительный тест на "ковид". После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

Также мы решили вспомнить, с кем глава государства встречался за последнюю неделю, чтобы очертить круг его контактов. Оказалось – у президента был довольно насыщенный график: телеэфиры, общение с нардепами и поездка на Донбасс.

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