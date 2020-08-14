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Кошелек СБУ с Бандерой: на протестах в Беларуси нашли "украинский след" (видео)

14 августа, 17:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Координатор одного из оппозиционных штабов рассказал, как его курировали из России

В Беларуси, где продолжаются антиправительственные акции, государственное телевидение показало допрос задержанного в Минске оппозиционного активиста, у которого якобы обнаружили символику СБУ и изображения Степана Бандеры.

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В сюжете "Беларуси 1" Юрия Воскресенского называют координатором штаба арестованного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а также "организатором протестных акций" в одном из районов Минска.

На снятых кадрах мужчина рассказывает о контактах с московским политологом Дмитрием Болкунцом, который намеревался "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию" в Беларуси.

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"Осознав, что массовые акции превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с раскаянием в КГБ, где изложил все свои сведения относительно правонарушений", – говорит на камеру Воскресенский.

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Этому прямо противоречат заявлениям его супруги, которая рассказала о "грубом задержании" своего мужа, в ходе которого силовики выломали двери в квартиру.

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В сюжете демонстрируются кадры с обыска (однако именно они были сняты, неизвестно): показываются противогазы, строительные каски, справочник о стрелковом оружии, книга "Восстань и убей первым", а также кошелек с символикой СБУ и календарик с изображением Степана Бандеры.

Как именно это соотносится с показаниями Юрия Воскресенского, журналисты не уточняют.

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Напомним, что Беларусь с 9 августа охвачена антиправительственными акциями. Они начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Многие демонстранты были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты СБУ Беларусь Степан Бандера Украина
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