Коррупция в строительстве уничтожается: Саакашвили предложил новую реформу

Национальный совет реформ предлагает отменить в Украине монополию государства на выдачу строительных разрешений, предоставив это право и частным лицам.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

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Он уверен, что это поможет бороться с коррупцией в Украине, где, по его словам, сейчас застройщики платят взятки в размере 5-20 долларов за квадратный метр.

"Мы предлагаем полностью эту систему отменить, отменить монополию государства на выдачу строительных разрешений, дать, точно так же, как существует частный нотариус, дать обычным гражданам, обычным частным лицам право выдавать эти разрешения", – отметил Саакашвили.

Он считает, что, с одной стороны, частные лица будут заинтересованы в оперативной выдаче строительных разрешений, а с другой – будут лично нести имущественную и уголовную ответственность за строительство небезопасных объектов.

"Мы создаем систему, когда вообще коррупция уничтожается. И надо отдать должное, что вместе с комитетом Верховной Рады, вместе с премьер-министром, вместе с хорошей группой депутатов в Верховной Раде мы, в принципе, пришли к консенсусу, как быстро завести этот закон в Верховную Раду и его принять", – подчеркнул Саакашвили.

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Напомним, что в прошлом году президент Владимир Зеленский поручил побороть тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

А в этом году ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая и давала разрешения на строительство, а также вводила объекты в эксплуатацию.

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