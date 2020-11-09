Коронавирус в Кабмине: Марченко заболел, Шмыгаль сделает тест

У премьер-министра симптомов болезни пока нет

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, он уже ушел на больничный.

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Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Она рассказала, что хотела обсудить с Марченко вопрос растаможивания импортных автомобилей.

"Мы обратились к министру финансов и выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня – на больничном", – отметила депутат.

Как пишет "Интерфакс", в правительстве заявили, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов болезни нет, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19. Сейчас он находится на работе.

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"В свете последних новостей он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации "Экономического аудита страны", - рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивный результат теста на коронавирус.

Также COVID-19 обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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