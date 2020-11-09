Коронавирус в Кабмине: Марченко заболел, Шмыгаль сделает тест

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, он уже ушел на больничный.
Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Она рассказала, что хотела обсудить с Марченко вопрос растаможивания импортных автомобилей.
"Мы обратились к министру финансов и выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня – на больничном", – отметила депутат.
Как пишет "Интерфакс", в правительстве заявили, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов болезни нет, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19. Сейчас он находится на работе.
"В свете последних новостей он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации "Экономического аудита страны", - рассказали в пресс-службе правительства.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивный результат теста на коронавирус.
Также COVID-19 обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака.
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