Коронавирус обнаружили у еще одного депутата

Нардеп уже болела COVID-19 полгода назад

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом сама Зинкевич сообщила в Facebook.

"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат.

Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", – написала Зинкевич.

Причем, по ее словам, ранее она уже болела коронавирусом полгода назад.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – отметила депутат.

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Она также добавила, что из симптомов пока только чувствует сильную усталость.

Напомним, 30 сентября также стало известно о еще одном заразившемся депутате – члене комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики из фракции "Слуга народа" Татьяне Грищенко.

Кроме того, днем ранее пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заразился коронавирусом COVID-19.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил два ближайших заседания парламента, поскольку коронавирус был обнаружен у 10 человек

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