Шмыгаль провел совещание с главами ОГА из-за коронавируса: о чем говорили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных государственных администраций относительно ситуации с распространением коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета-министров.
В совещании также принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
На совещании обсуждался рост числа новых случаев заражения COVID-19 – за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый печальный рекорд – 5804 инфицированных.
Также обсуждалась проблема задержек с выплатой доплат медикам за лечение пациентов с COVID-19.
Читайте также: Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
По итогам совещания премьер поручил:
- Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест привлечь ведомственные больницы и учреждения Национальной академии наук;
- председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы;
- департаментам здравоохранения в областях и Киеве упорядочить перевозки больных COVID-19.
По словам Шмыгаля, такие совещания теперь будут проводиться на регулярной основе.
Согласно последним данным в Украине подтверждено 250 538 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 779 человек, выздоровели 110 650 человек.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк