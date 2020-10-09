Шмыгаль провел совещание с главами ОГА из-за коронавируса: о чем говорили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных государственных администраций относительно ситуации с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета-министров.

В совещании также принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На совещании обсуждался рост числа новых случаев заражения COVID-19 – за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый печальный рекорд – 5804 инфицированных.

Также обсуждалась проблема задержек с выплатой доплат медикам за лечение пациентов с COVID-19.

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По итогам совещания премьер поручил:

Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест привлечь ведомственные больницы и учреждения Национальной академии наук;

председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы;

департаментам здравоохранения в областях и Киеве упорядочить перевозки больных COVID-19.

По словам Шмыгаля, такие совещания теперь будут проводиться на регулярной основе.

Согласно последним данным в Украине подтверждено 250 538 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 779 человек, выздоровели 110 650 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

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