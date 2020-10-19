Коронавирус добрался уже до 60 народных депутатов

В Украине 60 народных депутатов на сегодня болеют или уже переболели COVID-19.
Об этом в ходе заседания Сгласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает "РБК-Украина".
Часть парламентариев, по его словам, находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые заболели.
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Ранее сообщалось, что в Раде предложили огромные штрафы для депутатов за неношение маски.
Отметим, сегодня экс-премьер Владимир Гройсман сообщил, что его супруга и сын заразились коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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