Коронавирус добрался уже до 60 народных депутатов

В Украине 60 народных депутатов на сегодня болеют или уже переболели COVID-19.

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Об этом в ходе заседания Сгласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает "РБК-Украина".

Часть парламентариев, по его словам, находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые заболели.

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Ранее сообщалось, что в Раде предложили огромные штрафы для депутатов за неношение маски.

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Отметим, сегодня экс-премьер Владимир Гройсман сообщил, что его супруга и сын заразились коронавирусом.

Обращение Владимира Гройсмана. Источник: facebook.com/volodymyrgroysman

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