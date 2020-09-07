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"Коронация" Путина: Украину обвинили в кибератаках на конституцию РФ

7 сентября, 17:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кремле уверяют, что Вашингтон, Лондон и Киев устроили масштабные нападения на инфраструктуру ЦИКа

С 25 июня по 1 июля в России проходило онлайн-голосование за внесение изменений в конституцию, которые обнуляли президентские сроки Владимира Путина и давали ему возможность править до 2036 года, т.наз. "коронация". Спустя два месяца после голосования Кремль обвинил Украину в попытках помешать внесению изменений.

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Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере информбезопасности Андрей Крутских на конференции ОБСЕ по кибербезопасности сделал громкое заявление, которое цитирует ТАСС.

"Например, в период проведения голосования по поправкам в конституцию РФ имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ", – уверял спецпредставитель Путина.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, как россияне голосовали на референдуме по "коронации" Путина. ЦИК РФ уверяет, что общая явка составила 65%. Внесение изменений в основной закон страны якобы поддержали 77,92% проголосовавших, 21,27% – были против.

Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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Конституция обвинение ddos-атака обнуление коронация кибератака Владимир Путин

Источник: Сегодня

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