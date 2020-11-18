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Корниенко оценил вероятность роспуска Зеленским Верховной Рады

18 ноября, 10:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Любопытно, что часть нардепов открыто против предложения президента о КСУ

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сомневается, что президент Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду. На сегодняшний день нет таких оснований.

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Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

На вопрос, будет ли роспуск парламента, если депутаты не поддержат законопроект Зеленского об увольнении судей Конституционного суда, он ответил: "На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады".

При этом главный "слуга народа" оправдывает резкое заявление Зеленского тем, что это говорит о его обеспокоенности "не очень полезными" решениями КСУ для Украины и, с другой стороны, "непонятным поведением" депутатов. По его словам, часть народных депутатов "прямо поддерживает эти решения КСУ, часть – поддерживает завуалированно".

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"То есть это скорее такой сигнал: давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась", – подчеркнул Корниенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев говорил, что Зеленский может распустить Верховную Раду. По его словам, есть вероятность, что из правящей коалиции может выйти часть депутатов.

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роспуск Верховная Рада КСУ Владимир Зеленский Александр Корниенко
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