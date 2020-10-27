Корниенко оценил вероятность переформатирования коалиции в Раде

В "Слуге народа" не видят оснований для роспуска Верховной Рады

Несмотря на заявления в "Слуге народа" о своей победе на местных выборах, для партии они прошли, откровенно говоря, "не очень". Глава политической силы Александр Корниенко считает, что результаты выборов не приведут к переформатированию коалиции в Верховной Раде или к роспуску депутатов.

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Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Он пообещал, что партия сделает выводы из прошедшей избирательной кампании, проанилизирует работу областных штабов и организаций и будет принимать какие-то решения.

"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", – сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, приведет ли результат "слуг" на выборах к изменениям в монобольшинстве, расколу фракции и корректировке генеральной линии власти в целом, он ответил довольно оптимистично.

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"Я бы не сказал, что в данный момент усиливаются какие-то центробежные процессы в нашей фракции. Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", – подчеркнул политик.

Корниенко добавил, что и для досрочного роспуска парламента тоже пока нет оснований.

Отметим, что, по результатам экзитполов, партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов. Несмотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко. Сайт "Сегодня" сравнил выборы в 2015 и 2020 годах.

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