Конституционный суд заявил о незаконном давлении на него

В КСУ говорят, что давят на отдельных судей, пытаются остановить работу Суда и, подорвать его авторитета

Собрание судей Конституционного суда Украины приняло заявление к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Дмитрию Разумкову и премьеру Денису Шмыгалю, в котором напомнило, что, согласно Конституции и закону о Конституционном суде, влияние на судей КСУ каким бы то ни было образом запрещено.

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В заявлении говорится, что КСУ нескольких месяцев пребывает под постоянным давлением НАПК, НАБУ и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного суда, так и Суда в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия.

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"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, Конституционный суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом о Конституционном суде и будет действовать исключительно в интересах украинского народа", – говорится в документе.

КСУ обещает, несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение компрометирующей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы их уголовного преследования, и впредь обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

После этого Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции заявило, что судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах.



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