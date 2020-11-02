Скандальные пункты закона о языке: о чем завтра будет "срач" в соцсетях?

Представление в суд было подано еще летом прошлого года

Большая палата Конституционного суда приняла к рассмтрению еще один вопрос, который способен вызвать недовольство и раскол в обществе.

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Это вопрос о соответствии Конституции "языкового закона" – закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как и во время рассмотрения вопроса об отмене наказания за незаконное обогащение и недостоверную информацию в декларациях чиновников и депутатов, анализ языкового закона будет проходить в закрытом режиме.

Что будут рассматривать

Представление с просьбой признать языковой закон неконституционным и отменить было подано еще в июне прошлого года (вскоре после принятия закона) 51 народным депутатом. Несмотря на то, что они просили рассматривать представление как неотложное, Конституционный Суд вытащил его "из-под сукна" только сейчас.

Нардепы, подписавшие представление, на сей раз оспаривают не отдельные положения закона, а просят признать неконституционным весь закон.

Требуют диссертаций на языке нацменьшинств

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В частности, авторы представления считают, что ряд положений языкового закона нарушают права граждан на использование родного языка. А именно: "создают атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию" в Украине и не урегулируют сферу использования языков национальных меньшинств.

Речь идет о статьях, в которых говорится, что украинский язык является языком образовательного процесса в Украине, языком науки, культуры, книгопечатания, обслуживания потребителей и т. д.

По мнению авторов представления, положения этих статей якобынарушают ст. 10 и 11 Конституции

В качестве примера нарушения они приводят, скажем, требование писать научные диссертации на украинском или английском языке.

В этом они усматривают дискриминацию по отношению к языкам нацменьшинств и… Евросоюза. Или, например, требование писать называния органов власти на украинском языке с возможным переводом на английский считают дискриминационным по отношению к русскому языку.

Не все языки упомянули в законе

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Авторы представления усматривают нарушения и других статей Конституции. Вот несколько примеров.

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В положениях языкового закона кроме украинского упоминаются только крымскотатарский, английский и официальные языки Евросоюза, хотя Конституция требует от государства обеспечить свободное развитие и защиту всех языков нацменьшинств, говорится в представлении.

"Они (т. е. нормы закона, – авт.) фактически означают дискриминацию русскоговорящих граждан по языковому признаку", – делают вывод авторы представления, напоминая, что дискриминация запрещена ст. 24 Конституции.

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Также авторы представления недовольны тем, что от претендентов на украинское гражданство требуется владение государственным языком на уровне, который определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Они отмечают: эта статья не учитывает, что претендентами на гражданство могут быть слепые, глухие, немые, а стало быть, нарушает ст. 22 Конституции – в том смысле, что сужает права и свободы человека.

Какие еще законы хотят отменить?

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Оспаривается в представлении и процедура принятия закона. В частности, при принятии законопроекта во втором чтении и в целом депутаты якобы были лишены права вносить поправки и уточнения.

Законопроект был поставлен на голосование в целом, несмотря на то, что не все разногласия удалось ликвидировать, некоторые правки были внесены прямо во время рассмотрения законопроекта, жалуются авторы представления. Они перечисляют также много других нарушений Регламента ВР во время подготовки законопроекта.

Например, то, что на сайте Главного комитета не была опубликована стенограмма и вывод по итогам рассмотрения этого законопроекта. И в то же время решение Главного комитета было вынесено до учета всех правок.

Также авторы представления утверждают, что во время голосования законопроекта не все депутаты голосовали лично. Их карточками якобы голосовали другие нардепы.

Напомним, после того, как Конституционный суд вынес решение об отмене наказания за недостоверную информацию в декларациях, потребовал прекратить публиковать декларации чиновников и депутатов в открытом доступе и фактически запретил НАЗК проверять судей, к деятельности этого органа власти приковано особое внимание общества. 30 октября возле здания суда прошла массовая акция протеста с использованием файеров и дымовых шашек. После этого КСУ решил установить решетки на окна и двери.

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