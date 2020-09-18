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Конституционный Суд решит, можно ли штрафовать Зеленского

18 сентября, 13:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Верховный суд не смог разобраться, позволяет ли Конституция оштрафовать президента за кофе в Хмельницком

Конституционный Суд Украины оценит возможность привлечения президента Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантинных ограничений во время июньского визита в Хмельницкий.

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Как сообщает "Радио Свобода", на заседании 18 сентября пленум Верховного Суда принял официальное обращение в КСУ, попросив растолковать ту часть 105 статьи Конституции, которая обеспечивает неприкосновенность президента, что делает невозможным наложение на него штрафа.

После того, как постановление пленума подпишут председатель суда и секретарь пленума, документ направят в Конституционный Суд.

Напомним, что во время рабочей поездки в Хмельницкий, которая состоялась 3 июня возглавляемая президентом правительственная делегация посетила местное кафе, попив кофе в нарушение карантинных ограничений.

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/ Фото: president.gov.ua

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Снимки изнутри помещения были опубликованы пресс-службой Офиса президента, после чего на всех членов делегации (кроме Зеленского) и владельца кафе составили админпротоколы.

Главу государства Хмельницкий городской районный суд оштрафовать не смог, в связи с чем судья обратился за помощью в Верховный Суд.

Как уже сообщалось, в июне президент временно работал в особенном режиме, поскольку у его супруги обнаружили коронавирус. Подробности в видеосюжете:

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