"Конечно, следствие идет" – Венедиктова о делах против Порошенко

По ее словам, Государственное бюро расследований занимается расследованием, однако до генпрокуратуры процессуальные документы пока не дошли

Венедиктова о делах против Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о перспективах уголовных дел против пятого презиента Петра Порошенко.

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Об этом сообщает "Украина 24".

По ее словам, Государственное бюро расследований занимается расследованием, однако до генпрокуратуры процессуальные документы пока не дошли.

"Когда я была в ГБР, у меня были каждый день под окнами, стенами, то выставки картин, то какие-то хороводы. Сейчас до меня не доходят проекты каких-то процессуальных документов. Идет ли следствие? Конечно, идет. В разных состояниях: где-то экспертизы, где-то международная помощь, где-то, я уверена, идут допросы. Но чтобы мы проговаривали уже уровень генпрокурора, на сегодняшний день этого нет", – отметила Венедиктова.

Напомним, в прошло годуПорошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Однако в итоге суд отказался избрать меру пресечения политику.