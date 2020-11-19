Кому выгодно и сколько за это платят: спецрепортаж "По следам fake-news"

На телеканале "Украина"вышел специальный репортаж-расследование "По следам fake-news".

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Маленькая ложь – большие последствия. Как работает тайная военная технология по созданию фальшивых новостей? И чем отличаются войны предвыборных штабов от противостояний исследований?

Экспертами передачи стали, в частности, главный редактор издания "Украинские новости" Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала "Бизнес" Владимир Полевой, а также – заместитель.министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Смотрите полный выпуск сенсационного расследования "По следам fake-news".

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как защититься от фейковых новостей.

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Самый простой способ узнавать правдивые незаангажированные новости — обращаться к надежным источникам. фейки умело прячутся в соцсетях и мессенджерах. И даже в родительских вайбер-группах, говорит эксперт по чистоте информации. Схема стандартная: новость публикуется в соцсети, ее подхватывает сайт-мусорка, у которого обычно много липовых подписчиков. Затем соцсети обнародуют информацию повторно, но уже со ссылкой на сайт (так авторитетнее).

Также мы писали о том, что Facebook теперь будет отмечать фейковые посты и в Украине.

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