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"Компьютер взятку не берет". Зеленский назвал лучший способ победить коррупцию

18 февраля, 16:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина уже первая в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с электронными водительскими правами

Украину от коррупции может спасти диджитализация – она позволит минимизировать контакты украинцев с чиновниками. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает ОПУ.

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Он напомнил, что Украина уже первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Теперь паспорт в смартфоне хотят приравнять к бумажным.

"Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – заявил Зеленский.

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В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске 94 проектов цифровой трансформации. Среди проектов на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и т. д.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабинет министров разрешил украинцам оформлять водительские права онлайн.

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коррупция Владимир Зеленский цифровизация диджитализация

Источник: Сегодня

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