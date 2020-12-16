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Комитет Рады забраковал назначение Шкарлета министром образования

16 декабря, 17:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Из 11 членов комитета только пятеро поддержали его кандидатуру в МОН

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций против назначения Сергея Шкарлета министром образования.

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Об этом сообщила в Facebook секретарь комитета, нардеп Наталия Пипа.

По ее словам, из 11 членов комитета только пятеро поддержали его кандидатуру в МОН.

Несмотря на это кандидатура Шкарлета все равно будет вынесена на голосование в сессионный зал – комитет рекомендовал Раде определиться с ним.

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Отметим, на сегодняшний день Сергей Шкарлет исполняющий обязанности министра образования и парламент может убрать приставку "и.о.". Назначен он был на эту должность 25 июня.

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Напомним, сегодня Верховная Рада уже уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря на вечернем заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины обсуждались пять кандидатов в Кабмин. В СН отмечали, что голосование за их назначение планируется на четверг-пятницу.

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Верховная Рада комитет МОН Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

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