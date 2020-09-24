Комитет Рады по нацобороне поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке подержал петицию о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств операции спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК "Вагнер".
Об этом первый заместить главы комитета, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, "рассмотрение вопроса был достаточно живым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение чисто "технических" вопросов о процедуре работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации".
Забродский добавил, что это – только очередной шаг регламентного процесса и "дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будут в ближайшее время обсуждены на регламентном комитете".
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.
Также сообщалось, после того как Беларусь выдала боевиков ЧВК "Вагнера" России, в Украине разгорелся скандал: СМИ писали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента.
Эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией.
Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк