Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке подержал петицию о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств операции спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК "Вагнер".

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Об этом первый заместить главы комитета, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, "рассмотрение вопроса был достаточно живым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение чисто "технических" вопросов о процедуре работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации".

Забродский добавил, что это – только очередной шаг регламентного процесса и "дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будут в ближайшее время обсуждены на регламентном комитете".

В тренде Комитет Рады по нацобороне поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

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Также сообщалось, после того как Беларусь выдала боевиков ЧВК "Вагнера" России, в Украине разгорелся скандал: СМИ писали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента.

Эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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