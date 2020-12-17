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Комитет Рады отклонил кандидатуру Витренко на пост вице-премьера и министра энергетики

17 декабря, 10:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Судьбу его назначения будут решать в сессионном зале парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ отказался поддержать кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Судьбу его назначения будут решать в сессионном зале парламента.

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Напомним, в феврале 2020 года тогдашний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал иск в суд с требованием выплатить ему премию за победу над "Газпромом". Иск был подан за нарушение трудового договора наблюдательным советом "Нафтогаза" – из-за задержки в выплате премии за взыскание с "Газпрома" 2,9 млрд долларов. При этом Витренко заявил, что "вопрос не в деньгах, а в справедливости".

В июле 2020 года Юрий Витренко завершил работу в "Нафтогазе Украины" из-за сокращения должности исполнительного директора.

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Верховная Рада Юрий Витренко министр энергетики
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