Комиссия нашла плагиат в трех работах врио министра Шкарлета – депутат

К такому выводу пришел Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования выявил плагиат в нескольких научных работах врио министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом пишет в своем Facebook нардеп от "Голоса" Инна Совсун, ссылаясь на ответ Комитета на депутатский запрос.

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"Сегодня Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования – органа, уполномоченного принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности в научных работах – в ответ на мое обращение официально признал, что в трех работах врио министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат. Это подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты, поэтому сомнений не остается", – пишет Совсун.

Как ранее заявлял сам Шкарлет, он считает предъявленные обвинения необоснованными. Якобы работы выполнялись в общей редакции, поэтому указывать источником каждого он не должен.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Шкарлет на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

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Как сообщалось ранее, 30 июня ученые и студенты вышли на протест против Шкарлета из-за обвинений в плагиате. Под Кабинетом министров и Офисом президента собрались сотни людей. Митингующие рассказали, что их разозлило.

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