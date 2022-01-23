Комбат взялся за оружие перед наступлением россиян (видео)

Линько собрался на войну

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель председателя Кировоградского областного совета, первый командир батальона "Святая Мария" Дмитрий Линько у себя на странице в Facebook задал вопрос относительно возможного военного наступления Российской Федерации на Украину.

"Относительно всей этой ситуации вокруг возможного военного наступления россиян – есть только один уточняющий вопрос к аудитории. Что вы выберете – 7,62 или 5,45?", – сказал он.

Реклама

В сети рассказали, с каким оружием встретят Путина

Под постом Дмитрия Линько пользователи ответили на этот вопрос:

Елена Белозерская: 7,62. Ибо легальный. Но лучше 308.

Реклама

Ganna Bezgina: А нам дают выбирать. Закона об оружии нет.

Леонид Емец: Я за натовский стандарт:) 5,45

Реклама

Зорян Шкиряк: 7,62 –

Alexey Ivashenko: 7.62 более внушительный аргумент, но большинство калашей на вооружении у нас как раз на 5.45. АКМ-74 и т.д.

Александр Плешко: Большинство украинцев безоружны, потому что на оружие нужны средства. Поэтому либо так перебьют, либо в ВСУ нужно вступать... Есть еще реальная опасность в том, что на патриотов и представителей их семей нападают, калечат или убивают пророссийские силы, как сейчас, так и в прошлом. И это без всякого полномасштабного вторжения. И на это всем безразлично.

Елена Юрьевна Думанская: Умора.... Вы что верите в то, что Россия должна нападать..? На кого? У Саши спросите какие там прогнозы и что с их бизнесами в России будет.

Кто такой Линько?

Дмитрий Линько является народным депутатом Украины и первым командиром батальона "Святая Мария". На досрочных парламентских выборах 2014 года – 20-й номер в списке Радикальной партии Олега Ляшко.

Как отмечается, с 11 декабря 2020 года – заместитель председателя Кировоградского областного совета.

Как Украина готовится к российскому вторжению

В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года. Он регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

При этом численность Вооруженных сил увеличивается на 11 тыс. человек: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Как сообщается, основу добровольческих формирований территориальных общин составят граждане Украины, прошедшие военную службу в ВСУ, других военных формированиях и правоохранительных органах.

При этом граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, военных формированиях и правоохранительных органах, среди других будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они входят в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.

Также в состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислен человек, который был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Сколько у украинцев оружия на руках

Председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявил, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его словам, официальная статистика незаконного обращения с оружием в Украине является "каплей в океане".

"Все международные специалисты уже давно признали, что количество неучтенного оружия в Украине превысило 4,5 млн единиц. Бороться с этим теми средствами, которые нам предлагают 30 лет, не удается, и это очевидно", – заявил он.

Напомним, в Киеве создают систему теробороны города. Это нужно на случай нападения России на столицу. Мэр Виталий Кличко отметил, что нужно быть готовыми к различным возможным сценариям страны-агрессора.

Читайте также: