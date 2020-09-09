Колесникова сидит в СИЗО: адвокат и отец объяснили, что нужно для ее поддержки

Чтобы поддержать арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, подозреваемую в публичных призывах к захвату власти, нужно писать ей письма в СИЗО. Об этом адвокат политика Людмила Казак рассказала изданию "Подъём".

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"Писать обязательно ей. Письма в поддержку очень помогают. Я пока не знаю, будут ли они до неё доходить, потому что бывает, что прокурор может накладывать по требованию следствия арест на входящую и исходящую корреспонденцию. Будет ли использоваться в данном случае такая мера, я не знаю, но надеюсь, что нет", – говорит защитница.

Адвокат отметила, что в ближайшее время подаст жалобу на арест Колесниковой и добавила, что суд по делу о призывах к захвату власти состоится еще не скоро.

"У нас меру пресечения санкционирует прокурор. Вчера (8 сентября) санкция прокуратуры следствием была получена. Теперь остается судебная проверка законности этой меры пресечения. Мы будем обжаловать в ближайшее время. У нас ведется предварительное следствие минимум два месяца, потом продлевается. До суда, я так понимаю, дело дойдет еще не скоро".

По словам Казак, сейчас Колесникова озабочена тем, как восстановить порванный паспорт.

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"Мария действительно сейчас без документов. Поэтому будем искать какую-то процедуру: либо по доверенности, либо еще как-то".

А тем временем отец оппозиционерки – Александр Колесников – передал ей в СИЗО необходимые вещи, сообщает ТАСС.

"Мне звонил следователь, сообщил, что она арестована по статье 361 ч. 3 УК Беларуси (призывы к захвату власти с использованием СМИ, предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. – Ред.)", – рассказал Колесников-старший.

"Жду адвоката, – отметил он. = Самое главное – передать вещи, потому что на двое-трое суток ей многого не хватает: для быта, для нормального функционирования. Главное – передать вещи, поговорить с адвокатом. Мне стало известно, что адвокат сегодня будет разговаривать со следователем в присутствии Маши".

Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались силой выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что сестра Колесниковой – Татьяна Хомич – заявила, что Мария не собиралась выезжать из Беларуси и готова была идти до конца.

Видео: Сегодня

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