Когда Рада рассмотрит законопроекты о поддержке бизнеса на время локдауна

Парламент может рассмотреть важный вопрос по специальной ускоренной процедуре

Верховная Рада в пятницу, 4 декабря, рассмотрит законопроекты № 4429 и 4431 относительно поддержки предпринимателей на время локдауна.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Пакет законопроектов президента о поддержке бизнеса №4429, 4431 будет рассмотрен в пятницу", – написал он.

Железняк уточнил, что, скорее всего, эти вопросы будут рассмотрены по процедуре ad hoc, то есть за основу и в целом. Процедуру не хотят затягивать до второго чтения, чтобы "успеть как можно раньше подписать законы и начать выплачивать деньги предпринимателям".

Отметим, что власти пока еще в раздумьях над введением локдауна в Украине – вроде бы уже точно решились на жесткий карантин, но никак не могут определиться со сроком локдауна. Возможно, чиновники ждут решения Рады о помощи бизнесу. Так, президент предлагает и выплаты предпринимателям для компенсации на зарплаты сотрудникам, и налоговые послабления. Читайте подробнее, какие выплаты предлагают ФОПам.

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