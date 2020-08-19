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Клинтон заявил, что Белый дом при Трампе стал "эпицентром урагана"

19 августа, 05:19

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Экс-президент считает, что Трамп не признает свою ответственность за действия

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что Белый дом при американском лидере Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Об этом он заявил на Национальном съезде Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки, – сообщает ТАСС.

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Клинтон сравнил с хаосом президентство республиканца Дональда Трампа, обвинив его в неумении наладить последовательное управление государством.

"Дональд Трамп заявляет, что мы США занимаем лидирующее положение в мире. Но мы являемся единственной крупной промышленно-развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. Овальный кабинет Белого дома должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана", – отметил Клинтон.

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С его точки зрения, в Трампе неизменно только одно – "решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину" на кого-то еще. Кандидат демократов будет кардинально иным президентом, продолжал Клинтон. "Прагматичный, выполняющий порученную работу парень. Человек долга, который берет ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол", – резюмировал он.

Напомним, что избирательная кампания на выборах президента США вступает в решающую стадию.

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США выбор Дональд Трамп Билл Клинтон

Источник: ТАСС

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