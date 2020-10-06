Революция или война кланов? Что на самом деле произошло в Кыргызстане

В результате массовых акций протеста в Бишкеке против фальсификации парламентских выборов результаты выборов признаны ЦИК недействительными. Впереди – новые выборы депутатов, и, не исключено, президента.

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Почему народ вышел на улицы (снова!), чтто или кто стоит во главе протестов и чем закончится нынешнее противостояние – выясняли журналисты "Сегодня".

Главное:

Кыргызстан очень похож на Украину до "Майдана": власть там делят две больших условных партии (кланы Севера и Юга).

Ввиду этого Кыргызстан , пожалуй, наиболее демократичное из пост-советских среднеазиатских государств

Кланы Севера и Юга управляли страной попеременно. Часто власть менялась в результате "цветной революции".

Нынешняя "революция" – из этого же разряда

Кыргызстан является наиболее демократичным из среднеазиатских государств бывшего СССР. С массой условностей и местных особенностей, конечно. Но на самом деле выборы здесь всегда были очень конкурентными. А глава государства, преступавший определенную (часто не артикулированную, но подразумевавшуюся общественным, а скорее межклановым договором) черту, рисковал быть смешенным досрочно. Так случилось с экс-президентом Аскаром Акаевым (свергнут в результате "тюльпановой революции" в 2005 году. Так случилось с его преемником Курманбеком Бакиевым, (свергнут в 2010 году).

В процессе революционных и постреволюционных перетрубаций бывшие соратники нередко предавали друг друга, создавали конкурирующие партии и враждебные союзы. Правительства сменялись с ошеломляющей быстротой. А в 2010 году, в поисках наиболее приемлемой и устойчивой конфигурации власти кыргизские элиты пошли на изменение Конституции. Формально Киргизия стала парламентско-президентским государством. При этом де-факто президент имел значительный вес. В общем, все как в Украине.

Каково влияние кланов

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Демократичность (а скорее нужно говорить о конкурентности) выборов была обусловлена крайне важной местной особенностью: Кыргызстан исторически условно разделен на две равновеликие части: Север и Юг. В каждой из которых имеют сильное влияние свои элиты. Разделение это уходит корнями глубоко в историю. Но факт остается фактом: на протяжении многих лет этот фактор играл немаловажную роль Кыргызстане.

Начнем с того, что даже во времена СССР руководителями республики попеременно становились представители то одного, то другого клана. Причем Москва соблюдала этот принцип очень тщательно. В независимом Кыргызстане принцип несколько видоизменился:

Влияние президента компенсировалось влиянием парламентских партий, среди которых был представлен и оппонирующий клан

Практически без исключений премьером и президентом в одно время были представители разных кланов

"Последний принцип соблюдался почти всегда, – рассказал сайту "Сегодня" кыргызский политолог Токтогул Какчекеев. – Президент Сооронбай Жеенбеков (собеседник в разговоре называл его "бывшим президентом, – авт.) – представляющий южный клан в свое время был премьер-министром у Алмазбека Атамбаев (северный клан – авт). А экс-президент Бакиев (южный клан) был премьером при Аскаре Акаеве (северный клан – авт)".

Отметим, что каждый президент объявлял своим долгом борьбу с клановостью. Впрочем, только на словах: реально же глава государства пытался договорится с кланами (если был достаточно мудр) либо же продвигал представителей собственного клана и делал попытку узурпировать власть (если был недостаточно дальновиден).

"Это не только для Кыргызстана характерно — клановость вообще характерна для политики в постсоветских странах, где если не кланы, то олигархи формируют политические списки. Просто в Центральной Азии олигархи и руководители кланов — это примерно одно и то же", – отметил в комментарии каналу "Украина 24" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В целом ротация президентов в Киргизстане происходила следующим образом:

Президент Клан Примечания Аскар Акаев (1990-2005) Северный Реклама Аскар Акаев принадлежит к небольшому роду "жетикул" (семь рабов), который не считается влиятельным. Был поддержан как компромиссная слабая фигура во избежание войны кланов на заре 90-х Курманбек Бакиев (2005-2010) Южный Роза Отунбаева (2010-2011) Южный Временный президент, компромиссная фигура Алмазбек Атамбаев (2011-2017) Северный Алмазбек Атамбаев представляет северный клан с некоторыми условностями. Один из его дедов был представителем "южан" Сооронбай Жеенбеков Южный

Почему народ протестует

Среди нынешних причин протестов кыргызский политолог называет следующие:

Недовольство населения социально-экономическим положением в стране, коррупцией и бедностью.

"Один из представителей власти так и сказал: если бы мы не раздавали хлеб во время эпидемии COVID-19, много бы народа погибло. Люди реально голодают. Следовательно, мы не можем сказать, что Жеенбеков в течение трех лет сделал хоть что-то, чтобы накормить народ", – отмечает Токтогул Какчекеев.

Ориентация нынешней власти на арабские страны.

"У нас народ ориентируется в основном на Россию. Но новые власти больше ориентировались на Саудовскую Аравию, Кувейт, Турцию. Последняя оказывала экономическую помощь. В результате этой помощи уровень исламизации подрос, есть политические партии, которые пропагандируют ислам. Наиболее близкий к этим процессам юг. Брат нынешнего президента Асылбек Жээнбеков, будучи спикером парламента соорудил в нем мечеть. В стране построено 2500 мечетей и мусульманских университетов, а светских школ осталось 2200. Но люди хотят светского обучения. Исламизация стала одной из причин нынешних выступлений", – говорит Токтогул Какчекеев.

Нарушение нынешней властью "неписанных правил" баланса власти.

"Сооронбай Жеенбеков нарушил принцип, когда премьером назначается представитель оппонирующего клана. После отставки Мухаммедкалыя Абылгазиева (северный клан) летом нынешнего года премьером был назначен Кубатбек Боронов (родился на юге, в Ошской области, – авт).

Попытка узурпировать власть (так восприняли результаты парламентских выборов представители северян, – авт)

"Все четыре партии, которые якобы прошли в парламент, финансировались из одного кармана. По крайне мере, так утверждают СМИ. Их финансировал представитель влиятельного южного клана, бывший высокопоставленный чиновник (называет фамилию) вокруг которого не так давно был большой коррупционный скандал", – говорит политолог.

Что будет дальше

По словам кыргызского политолога, революционные силы могут согласится на повторные парламентские выборы. Но с условием отставки президента Жээнбекова.

"В любом случае, я полагаю, Жеенбекову пришел конец. Как говорят в народе поезд ушел", – говорит Токтогул Какчекеев.

Впрочем, перевыборами и отставкой действующего главы государства изменения не ограничатся. Оппозиция намерена снова изменить Конституцию – чтобы сделать политическую ситуацию в стране более стабильной и управляемой.

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По словам Токтогула Какчекеева, наиболее вероятны следующие изменения:

Переход от партийной системы выборов к мажоритарной или смешанной (такие системы уже апробировались в Кыргызстане в недавнем прошлом).

"Подавляющее большинство людей "наелось" пропорциональной системой, которая была введена в 2010 году. Места в партийных списках продаются – место стоит 300-380 тысяч долларов. В парламент идут за неприкосновенностью и защитой собственности. На этих выборах в депутаты пошло 222 бывших преступника, которые ыли осуждены и 55 находящихся под следствием. А человек, у которого нет денег,не может реализовать свое право быть избранным", – отмечает Токтогул Какчекеев.

Ликвидация должности президента или премьера.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался на политическом и научном уровне. Нам не нравится двойственность власти. Во-первых президент у нас перебрал полномочия секратаря компартии: ни за что не отвечает, только дает указания. А мальчиком для биться остается премьер. Во-вторых, действительно эти сложности и трения: север-юг, восток-запад... Потому решили: – или оставляем фигуру президента, но убираем премьера, как США. Или же как в Израиле – ликвидируем пост президента, но оставляем должность премьера. Должно быть единоначалие исполнительной власти", – говорит Токтогул Какчекеев.

Если говорить о геополитике, то как отметил в комментарии телеканалу "Украина 24" эксперт по вопросам международной политики украинского Института по вопросам будущего Илия Куса, нынешнее противостояние – скорее всего внутренние политические разборки, не инициированные извне.

"Я не знаю, это было инициировано другими внешними игроками, или просто накопились проблемы внутренние . Но Россия из-за этих протестов проигрывает", – сказал политолог.

В то же время Токтогул Какчекеев отметил, что в результате победы оппозиции связи с Россией будут укрепляться.

Тем временем очевидцы рассказали "Сегодня", как протекали собітия в Бишкеке и как за одну ночь произошла "революция".

Протесты в Бишкеке продолжались всю ночь:

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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