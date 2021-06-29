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Кива и еще три депутата получили протоколы от НАПК: что они нарушили

29 июня 2021 12:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры обнаружили нарушение депутатами законодательства, особенно интересны протоколы за подарки

Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, четыре из которых – в отношении народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушение из-за конфликта интересов

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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива получил протокол из-за его депутатского обращения с вопросом, который составлял его частный интерес к и.о. директора Государственного бюро расследований.

Илья Кива на улице под Верховной Радой

Илья Кива на улице под Верховной Радой / Фото: УНИАН

"Слуга народа" Артем Нагаевский получил два протокола за то, что дважды обращался в Министерство внутренних дел с депутатским обращением, в котором поднимался вопрос в частных интересах.

Артем Нагаевский. Фото: facebook.com/tom.nagayevskiy

Нарушения за получение подарков

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На "слугу народа" Максима Гузенко составили протокол за то, что он, занимая должность народного депутата, получил в 2020 году от юридического лица подарок в виде комплекса услуг (проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование), стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

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Максим Гузенко. Фото: facebook.com/guzenko161

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, еще будучи вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила подарок в виде услуги (авиаперелет), стоимость которой превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Киву вызвали на допрос из-за шапки с советской звездой. Пока как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики. Сам Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и готов понести наказание.

Тем временем сегодня в столовой Рады подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий.

Смотрите такж в сюжете, как 28 июня, по случаю Дня Конституции, в Раде прошло торжественно заседание с участием четырех президентов:

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