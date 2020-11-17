Киев жестко ответил на обвинения Москвы по Донбассу: неудачная попытка оправдать агрессию

Россия не желает сделать минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации в ОРДЛО, говорят в МИД Украины

Украина отвергает обвинения Российской Федерации в попытке "дезавуировать Минские договоренности".

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Об этом говорится в заявлении отечественного МИДа в ответ на комментарий представителя МИД РФ в связи с недавним немецко-французским заявлением относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

"Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности решений, достигнутых на уровне глав государств в "нормандском формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений. Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей или для содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения", – говорится в заявлении.

МИД Украины категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности".

Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе председателя украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука и недавно представлен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, содержит практические предложения относительно полного прекращения конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и создания условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, сказано в заявлении.

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Вместе с тем в министерстве уверяют, что Украина при активной роли Германии и Франции в "нормандском формате" и впредь будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что предложенный Киевом План действий идет вразрез с Минскими соглашениями и требует их выполнения так, как это видит Москва.

Также напомним, в Москве считают, что представленный Украиной новый план урегулирования ситуации на Донбассе якобы направлен на ревизию Минских договоренностей, о чем заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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