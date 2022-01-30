Киев выдвинул требование Путину из-за его нового решения по Донбассу

Хозяин Кремля снова подлил масла в огонь на фоне эскалации вокруг Украины

В Кремле готовят новое распоряжение для жителей "Л/ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить социальными льготами россиян, проживающих на территории т.н. "ЛНР" и "ДНР". На это Киев потребовал от Кремля отменить данное распоряжение.

Новое распоряжение Путина

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Накануне на сайте Кремля было опубликовано поручение Путина к правительству России относительно Донбасса, тем самым он снова "подлил масла в огонь".

"Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", – говорится в распоряжении.

Украина уже отреагировала

Министерство иностранных дел Украины рассматривает обнародование этого поручения Путина как продолжение принудительной интеграции украинцев из ОРДЛО в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

"Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации с безопасностью вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", – заявили в ведомстве.

Ситуация в "Л/ДНР"

29 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что россияне, постоянно проживающие на территории так называемых республик "ЛНР" и "ДНР", при желании могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ.

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26 января Водолацкий заявил, что Россия может поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса, в так называемые "ЛНР" и "ДНР", за несколько часов.

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19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.