Киев признал паспорта Косово: в МИД объяснили отличие от ситуации с Крымом

Украина до сих пор не признала независимости Косово, однако согласилась работать с паспортами этого государства. При этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал не сравнивать ситуацию с оккупированным Крымом.

Реклама

Об этом он сказал в интервью албанскому телеканалу RTV Ora.

По его словам, официальная позиция Киева о независимости Косово не изменилась, несмотря на признание паспортов.

"Мы официально не признали Косово, но, если взглянуть на наши шаги, что-то есть. В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Тиране, Албания) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам. Я не говорю о перспективе, поскольку наша официальная позиция – это наша официальная позиция", – сказал Боднар.

При этом дипломат подчеркнул, что для Украины ситуации и Косово, и Крыма совершенно разные.

Реклама

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями. Это потому, что дело Косово – это одно, а Крыма – другое. В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией. Поэтому дело не простое", – объяснил замглавы МИД Украины.

Отметим, Международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косово и отделение от Сербии в 2008 году в одностороннем порядке не противоречило нормам международного права. Однако мир разделился на два лагеря – кто-то признал независимость этого государства, а кто-то, как и Украина, нет. В настоящее время, Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент РФ Владимир Путин сравнивал аннексию Крыма с ситуацией в Косово.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама