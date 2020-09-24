Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости политики

Киев признал паспорта Косово: в МИД объяснили отличие от ситуации с Крымом

24 сентября, 11:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Василий Боднар отметил, что между независимостью Косово и т.н. самоопределением Крыма большая разница

Украина до сих пор не признала независимости Косово, однако согласилась работать с паспортами этого государства. При этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал не сравнивать ситуацию с оккупированным Крымом.

Реклама

Об этом он сказал в интервью албанскому телеканалу RTV Ora.

По его словам, официальная позиция Киева о независимости Косово не изменилась, несмотря на признание паспортов.

"Мы официально не признали Косово, но, если взглянуть на наши шаги, что-то есть. В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Тиране, Албания) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам. Я не говорю о перспективе, поскольку наша официальная позиция – это наша официальная позиция", – сказал Боднар.

При этом дипломат подчеркнул, что для Украины ситуации и Косово, и Крыма совершенно разные.

В тренде
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Реклама

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями. Это потому, что дело Косово – это одно, а Крыма – другое. В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией. Поэтому дело не простое", – объяснил замглавы МИД Украины.

Отметим, Международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косово и отделение от Сербии в 2008 году в одностороннем порядке не противоречило нормам международного права. Однако мир разделился на два лагеря – кто-то признал независимость этого государства, а кто-то, как и Украина, нет. В настоящее время, Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент РФ Владимир Путин сравнивал аннексию Крыма с ситуацией в Косово.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Косово Крым паспорт МИД Украины Василий Боднар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять