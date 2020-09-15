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Киев назвал условие для подачи воды в Крым

15 сентября, 14:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Именно страна-оккупант должна обеспечивать полуостров водой, напомнили дипломаты

Несмотря на то, что оккупированный Крым страдает от засухи, Украина не подаст воду на полуостров, пока он не будет освобожден Россией.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права", – заявили в ведомстве.

Дипломаты констатируют, что Россия под предлогом "гуманитарной нужды" настаивает на возобновлении водоснабжения, поскольку ей не хватает воды на ускоренное развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. В МИД также связывают нехватку воды со стремительным ростом населения полуострова из-за заселения его россиянами.

"Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель – заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации", – говорится в заявлении.

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Дипломаты напомнили оккупантам, что именно Россия должна обеспечивать Крым водой и всеми необходимыми ресурсами, что предполагает Конвенция о защите гражданского населения во время войны.

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Киев назвал условие для подачи воды в Крым

"Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", – резюмировали в МИДе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Россия вода Крым МИД Украины

Источник: Сегодня

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