Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят

Столичные власти показали обычные и самые мощные укрытия на случай военной угрозы и заявили, что в случае реальной опасности есть места не для всех жителей Киева

Киевские власти продолжают расконсервировать бомбоубежища. О причине явно не говорят, но вероятно это связано с небывалым обострением на Донбассе. Уже опубликована карта убежищ в столице. В них можно находиться в случае ЧП природного, техногенного и военного характера.

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По подсчетам специалистов, таких объектов в Киеве – около 5 тысяч. Большинство из них – это обычные подвалы многоэтажек, из которых убрали мусор и потравили крыс в 2014 году. Корреспондент "Сегодня" побывал в киевских бомбоубежищах, чтобы понять, как они сейчас выглядят.

Стены толщиной в два метра, запаса продуктов нет

Мы побывали в одном из самых вместительных бомбоубежищ в Киеве. Оно находится на территории одного из заводов возле проспекта Победы.

Чтобы попасть в убежище, спускаемся под землю на глубину около 10 метров. Впереди – две массивных железных двери. Как пояснил нам начальник отдела охраны, Александр Кока, каждая из дверей весит 800 кг, округлая их форма не случайна – это сделано, чтобы к ним сложно было прикрепить взрывчатку.

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Подробности об объекте нам рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА, Роман Ткачук.

В убежище – несколько помещений, где могут разместиться 1200 человек

"Мы с вами находимся в убежище второго класса, которое находится на одном из стратегических предприятий нашего города. В Киеве насчитывается более 500 таких убежищ второго и четвертого класса. Все они находятся на предприятиях, которые могут работать в условиях особого периода. Могу сказать, что это убежище рассчитано на 1200 человек. Здесь есть фильтровентиляционная установка для очистки воздуха, дизель-генератор, средства индивидуальной защиты", – сообщил нам Роман Ткачук.

Как мы выяснили, толщина стен в этом убежище достигает 2 метров, сам же объект находится на глубине около 10 метров. Мобильная связь, как и интернет-покрытие – недоступны.

"Здесь только проводная связь", – поясняют специалисты.

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В нескольких помещениях мы увидели десятки деревянных ящиков с противогазами, произведенных в конце 70-х годов, лавки, брошюры времен СССР о ядерной угрозе, портреты Владимира Ленина, стационарные телефонные аппараты и несколько емкостей с водой.

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"Это убежище рассчитано на пребывание здесь людей до трех суток. Объект в состоянии обезопасить от авиационных и ядерных угроз, также может обеспечить безопасность людей в случае химической угрозы", – пояснил нам начальник отдела по вопросам гражданской защиты Соломенской райадминистрации, Анатолий Ткач.

Так приводят в действие ручную сирену, которая оповещает об угрозе

По словам Романа Ткачука, в целом, все убежища Киева, включая станции метро, способны в случае необходимости вместить более 2 млн 800 тыс. человек.

Также, как мы выяснили, в прежние времена в убежищах был минимальный запас долгохранящихся продуктов – тушенки и сухарей. Сейчас здесь этого нет из-за скудного финансирования.

Убежища в жилых домах прибрали и очистили от крыс

В Киеве есть убежища и другого типа. Таких гораздо больше – они в подвалах жилых домов.

Двери нам открыли представители ЖЕКа, а ситуацию комментировал первый замглавы Соломенской райадминистрации Александр Смык. Кстати, в большинстве случаев ключи от убежищ находятся именно у сотрудников ЖЕКов, а контактные телефоны этих людей также опубликованы на интерактивной карте убежищ.

Улица Гарматная, 35. В подвале этой пятиэтажки убежище, которое может вместить 50-70 человек

В отличие от предыдущего, в этом убежище, по адресу Гарматная, 35, нет ни генераторов, ни противогазов, ни даже лавочек.

Мы насчитали здесь один диван, 9 стульев, один из которых – детский, календарь двадцатилетней давности – за 2001 год, бутылку антисептика и аптечку. По словам районых властей, за последние годы помещение было приведено в порядок и стало пригодным для того, чтобы обеспечить временную безопасность людей.

В случае угрозы в таком убежище около двух часов смогут находиться до 70 человек.

"После событий 2014 года здесь потравили крыс, проконтролировали наличие электроэнергии. Есть емкости для воды, но вода пока что перекрыта, также есть туалет", – пояснили нам представители ЖЕКа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro рассказал об опасной риторике Москвы.

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