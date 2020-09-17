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В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянии

17 сентября, 18:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

По сообщению близких мэра Харькова, угрозы его жизни нет

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит курс лечения от коронавирусной инфекции в палате интенсивной терапии немецкой клиники "Шарите". Об этом сообщает бизнесмен, приближенный к главе Харькова, Павел Фукс в своем Telegram-канале.

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"Он в сознании, давление, как у космонавта. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат – обещал выйти на связь", – написал Фукс.

Также состояние здоровья Кернеса прокомментировал его пасынок Родион Гайсинский. По его словам, лечение проходит успешно и динамика положительная.

"Инсульта и угрозы жизни нет и не было. Передает всем спасибо за поддержку. Рвется на работу", – пишет Гайсинский.

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Ранее сообщалось, что Кернес не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких – он получает кислород через специальный аппарат. Мэр Харькова не собирался покидать Украину, но его близкие настояли.

Напомним, на днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Появлялась информация о том, что мэр впал в кому. В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал сайту "Сегодня", что его состояние не было настолько тяжелым.

Позже стало известно, что мэра Харькова вывезли на лечение в клинику "Шарите" – самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии.

Видео: t.me/pavelfuks

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коронавирус шарите геннадий кернес фукс

Источник: Сегодня

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