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Кернеса не планируют вывозить на лечение за границу – мэрия

15 сентября, 19:31

Игорь Серов , Светлана Москаленко

В СМИ утверждают, что мэра Харькова могут перевезти в клинику «Шарите»

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас находится в больнице с коронавирусом, не собираются перевозить в заграничную клинику. Об этом "Сегодня" сообщил руководитель департамента по делам информации и связей с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

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"Сегодня была пресс-конференция. Вопрос лечения за границей не рассматривается", – подчеркнул Сидоренко.

Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы в окружении Харьковского городского головы говорят о возможности госпитализации Кернеса в немецкую клинику "Шарите", в которой сейчас лечат российского оппозиционера Алексея Навального.

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Накануне появилась информация, что Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии, а некоторые даже писали, что мэр был в коме. Однако в мэрии Харькова эти сообщения опровергли. У главы города подтвердился коронавирус и воспаление легких.

Сегодня, 15 сентября, городской голова Харькова Геннадий Кернес сам рассказал о своем состоянии. По его словам, в Харькове у него есть все необходимое для лечения, и он надеется на скорое выздоровление.

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коронавирус шарите геннадий кернес

Источник: Сегодня

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