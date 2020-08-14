Катастрофа в Бейруте: Зеленский приказал помочь Ливану

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Ливану гуманитарной помощи после того, как там произошел мощный взрыв в Бейруте, который разнес половину города.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Согласно президентскому указу, Украина направит Ливану гуманитарный груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту Бейрута. Зеленский обязал Кабинет министров безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на 9 августа число погибших достигло 220 (это только те, о которых известно), а ранения разной степени тяжести получили более шести тысяч жителей. Более 300 тысяч человек остались без крова. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели чрезвычайное положение. Ущерб от взрыва сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов.

В тренде Белорусский оппозиционер удивил заявлением о "гражданской" войне на Донбассе

Причиной взрыва стали 2 700 тонн нитрата аммония — аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска. По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта.

Реклама

Читайте все подробности о взрыве в Бейруте, а также смотрите видео взрыва в замедленной сьемке:

Взрыв в Бейруте показали в замедленной съемке

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама