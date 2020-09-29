Катастрофа Ан-26: Зеленский рассказал, когда можно будет хоронить погибших

С телами курсантов сейчас работают эксперты и это не быстрый процесс

После катастрофы Ан-26 под Харьковом эксперты должны идентифицировать тела погибших и только после этого родственники смогут забрать их и похоронить. Президент Владимир Зеленский считает, что на это может уйти две-три недели.

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Об этом он сказал журналистам во время визита в Винницкую область, передает Офис главы государства.

В первую очередь он сообщил, что сейчас правительство работает над выделением финансовой помощи семьям погибших.

"Я думаю, что деньги – это последнее, что может интересовать семьи. К сожалению, мы не можем вернуть им их детей, но правительство получило позицию Офиса президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила еще деньги для поддержки", – сказал президент.

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В то же время Зеленский напомнил, что погибшие были из разных областей и с ними смогут попрощаться уже после идентификации тел.

"Должна поработать экспертная комиссия, они идентифицируют тела погибших. Такая процедура. Это может быть через два-три недели. Я понимаю, что такие вещи надо срочно делать, особенно когда этого ждут, прежде всего, родные и близкие", – подчеркнул глава государства.

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Как мы уже писали, сегодня в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который погиб в этой катастрофе. Мероприятие прошло на Мемориале Славы. Проститься с курсантом пришли не только военные, близкие и друзья погибшего, но и обычные харьковчане.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом стала одной из семи крупнейших авиакатастроф за всю историю независимости Украины. Остальные шесть – в инфографике "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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