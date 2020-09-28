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Катастрофа Ан-26: в Раду зовут Уруского и предлагают наградить выжившего курсанта

28 сентября, 12:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Корниенко обратился к Зеленскому с просьбой касательно курсанта Золочевского

В Верховной Раде хотят заслушать вице-премьер-министра по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олега Уруского относительно катастрофы Ан-26 под Харьковом, в частности о состоянии военной техники. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров парламентских фракций замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Первым делом он обратился к президенту с просьбой наградить выжившего в катастрофе курсанта.

"Желаем скорейшего выздоровления Вячеславу Золочевскому, который выжил в этой трагедии и по тем сведениям, которые есть, проявил себя как настоящий герой, несмотря на свое состояние, в котором он находился. Думаю, такие герои должны отмечаться на государственном уровне. От фракции "Слуга народа" обращаюсь к президенту Украины с просьбой отметить этого смелого украинского воина", – сказал Корниенко.

В связи с этой катастрофой и обсуждением в обществе состояния военной техники (насколько она устаревшая, может ли эксплуатироваться и т.п.) он предложил пригласить в парламент Уруского, который является одновременно и председателем Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств крушения Ан-26.

"Мы хотели бы пригласить господина Уруского на Час вопросов к правительству (в пятницу)… Думаю, он профессионально нам сможет дать ответ на те вопросы, которые за неделю появятся касательно трагедии и что нам делать, чтобы такие трагедии не повторялись. И, соответственно, более широкую картинку относительно того, в каком состоянии находится наша военная техника, какие действия можно сделать Верховной Раде", – сказал депутат.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэродрома произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

А вот Вячеславу Золочевскому удалось выжить. После крушения самолета к парню в больницу приходил президент Владимир Зеленский. Курсант рассказал главе государства, что пытался спасти своего горевшего товарища, но тот все равно в итоге умер от ожогов. Президент назвал это "героизмом посреди поля смерти". После этого Зеленский вышел из больницы и пообщался с матерью выжившего курсанта.

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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом стала одной из семи крупнейших авиакатастроф за всю историю независимости Украины. Остальные шесть – в инфографике "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Верховная Рада катастрофа Ан-26 Александр Корниенко Олег Уруский

Источник: Сегодня

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