Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправку

Президент проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки

Здоровье президента Владимира Зеленского, у которого 9 ноября выявили коронавирус, улучшается с каждым днем. У него уже нет кашля. Он держится бодро и продолжает работать.

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Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает "Укринформ".

По ее словам, президент проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки, на этой неделе также запланированы мероприятия с участием Зеленского в онлайн-режиме.

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Также Юлия Менедель сообщила, что глава Офиса президента Андрей Ермак тоже выздоравливает.

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Ранее сообщалось, что один день пребывания Владимира Зеленского в больнице "Феофания" обходится ему почти в 8 тысяч гривен.

Сам Зеленский в видеообращении рассказал о своем самочувствии.

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