Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправку

Здоровье президента Владимира Зеленского, у которого 9 ноября выявили коронавирус, улучшается с каждым днем. У него уже нет кашля. Он держится бодро и продолжает работать.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает "Укринформ".
По ее словам, президент проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки, на этой неделе также запланированы мероприятия с участием Зеленского в онлайн-режиме.
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Также Юлия Менедель сообщила, что глава Офиса президента Андрей Ермак тоже выздоравливает.
Ранее сообщалось, что один день пребывания Владимира Зеленского в больнице "Феофания" обходится ему почти в 8 тысяч гривен.
Сам Зеленский в видеообращении рассказал о своем самочувствии.
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