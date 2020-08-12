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Касается нацбезопасности Украины: в СНБО сделали заявление о ситуации в Беларуси

12 августа, 20:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нужно, чтобы все закончилось демократично и без применения силовых методов, говорит Данилов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины отслеживает "все процессы" в Беларуси, поскольку ситуация, которая разворачивается вокруг выборов президента республики, касается национальной безопасности Украины.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНИАН.

Комментируя ситуацию со стихийными акциями протеста, возникшими после объявления предварительных результатов выборов в Беларуси, Данилов сказал: "Нас этот вопрос беспокоит, для нас это очень важная вещь, чтобы все закончилось абсолютно демократично, без применения силовых методов. Что такое власть? Власть – это доверие, если у вас есть доверие – у вас есть власть. Если у вас не будет доверия общества – то у вас не будет власти".

Он отметил, что события, которые сейчас разворачиваются в Беларуси, касаются в том числе и нацбезопасности Украины.

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"Вопросы, которые есть сегодня в Беларуси, находятся под контролем руководства Украины, они находятся под контролем аппарата СНБО. Мы осуществляем полный мониторинг всех процессов, которые там происходят, и в случае выхода ситуации в нестандартную форму мы понимаем, что нам надо действовать и реагировать в таком случае", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о масштабных столкновениях в Беларуси и призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

В Верховной Раде также отреагировали на выборы в Беларуси и избиения людей.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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