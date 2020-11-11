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Карантин выходного дня может "обвалить" явку во время второго тура выборов

11 ноября, 12:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство должно срочно провести разъяснительную работу с украинцами

Карантин выходного дня, который планируют ввести в Украине, может существенно повлиять на явку избирателей во время второго тура местных выборов уже в будущее воскресенье.

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Об этом сообщил на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНИАН.

Он отметил, что 15 ноября в выборах могут принять участие более 1 млн 650 тыс. избирателей, которые в целом будут голосовать на 927 участках. Однако жесткий карантин на выходных может сильно уменьшить явку.

"Главная особенность второго тура заключается в том, что вполне вероятно, что выборы будут проходить в условиях карантина выходного дня... Уже в ближайшее время такое решение может принять Кабмин. Поэтому существует довольно высокая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на дне голосования. В частности, это может привести к снижению или даже обвалу явки", – сказал Кошель.

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Он призвал правительство проинформировать граждан о мерах эпидемиологической безопасности во время похода на избирательный участок, а также предусмотреть работу общественного транспорта в городах, где будет проведен второй тур.

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"Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Нужно сообщить избирателям о том, что 15 ноября будут соблюдены вопросы безопасности мероприятия – социальная дистанция, масочный и температурный режим и так далее", – подчеркнул глава КИУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине повторные выборы мэров пройдут ряде городов. Голосование запланировано на 15 и 22 ноября.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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