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Карантин выходного дня дал эффект, но локдаун возможен – Шмыгаль

2 декабря, 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Выходной карантин – это была альтернативная модель введения в Украине локдауна

Карантин выходного дня дал положительный эффект, но несмотря на это полный локдаун в Украине не исключается. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Теперь карантин выходного дня отменяют, на всей территории Украины будет действовать "оранжевая" зона и в выходные, и будние дни. Но вариант локдауна не исключается – сейчас Кабмин рассматривает варианты усиления карантина.

По словам Шмыгаля, усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах – наблюдается ситуация с выравниванием занятости коек для коронавирусных больных, она держится на уровне 27-28 тысяч.

"Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект. На конец карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на шесть тысяч случаев заболеваний меньше, чем это было прогнозировано", – сказал Шмыгаль.

Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином – когда вводить локдаун. Накануне министр здравоохранения заявил, что сегодня на заседании Кабмина такое решение еще принимать не будут. Читайте подробней, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

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коронавирус Денис Шмыгаль карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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