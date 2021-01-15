Локдаун, тарифы и МВФ. Главное из интервью премьера Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал интервью телеканалу "Украина 24". Глава правительства рассказал о вероятности введения нового карантина, тарифах на газ и сотрудничестве с МВФ.
Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.
Локдаун и вакцина
- Правительство не собирается продлевать жесткий карантин, который действует с 8 января. После его окончания, с 25 января, Украина перейдет на ограничения "оранжевой зоны".
- Запрет на продажу носков и других непродовольственных товаров необходим, чтобы разорвать цепочку заражений. Ведь у людей будет меньше поводов выходить из дома.
- Украина начнет получать вакцину от коронавируса в феврале. На следующий месяц запланировано начало иммунизации населения.
- Главная цель Шмыгаля на 2021 год – "побороть COVID-19", так как "это кризисный приоритет номер 1". Кроме того, его Кабмин планирует "развитие экономики, поддержку малого и среднего бизнеса", а также продолжение медреформы.
Тарифы
- Кабмин и Верховная Рада разрабатывают законопроект, который призван урегулировать ситуацию на рынке распределения газа. Это приведет к тому, что будет установлена "справедливая и рыночная" цена.
- Причиной возврата госрегулирования цен на газ стало подорожание топлива в Европе.
- Кабмин хочет ввести годовой тариф на газ. При этом отказываться от рыночного регулирования не будут.
- В связи с коронавирусом правительство вводит ограничение верхней границы цены на газ – 6,99 грн за куб газа.
- Но это временна мера – максимум до конца отопительного сезона. После украинцам предложат два варианта – "годовой продукт" и "месячный продукт", который действует сейчас.
Правительство будет разбираться с тем, правомерно ли повышались цены на газ.
Рынок газа
- Рыночная цена летом была очень низкой. Это дало возможность потребителям заключить соответствующие договоры на поставки топлива по выгодным тарифам. Но сегодня цена на рынках, на биржах растет – следовательно, повышаются тарифы и для населения.
- От введения рынка газа выиграли потребители, которые заключили годовые договоры в сентябре-ноябре. В тот период стоит кубометра составляла 4,7 грн – значит, они и сейчас платят такой тариф.
МВФ
- Правительство провело встречу с представителями Международного валютного фонда – стороны обсудили цены на газ для населения.
- Позиция власти остается неизменной: рынок газа в Украине должен работать. Однако "некоторые игроки рынка" злоупотребляют своим положением, а от этого страдают простые украинцы.
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