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Локдаун, тарифы и МВФ. Главное из интервью премьера Дениса Шмыгаля

15 января, 16:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

Журналисты "Сегодня" рассказывают о самом важном

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал интервью телеканалу "Украина 24". Глава правительства рассказал о вероятности введения нового карантина, тарифах на газ и сотрудничестве с МВФ.

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Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.

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Тарифы

  • Кабмин и Верховная Рада разрабатывают законопроект, который призван урегулировать ситуацию на рынке распределения газа. Это приведет к тому, что будет установлена "справедливая и рыночная" цена.
  • Причиной возврата госрегулирования цен на газ стало подорожание топлива в Европе.
  • Кабмин хочет ввести годовой тариф на газ. При этом отказываться от рыночного регулирования не будут.
  • В связи с коронавирусом правительство вводит ограничение верхней границы цены на газ – 6,99 грн за куб газа.
  • Но это временна мера – максимум до конца отопительного сезона. После украинцам предложат два варианта – "годовой продукт" и "месячный продукт", который действует сейчас.

  • Правительство будет разбираться с тем, правомерно ли повышались цены на газ.

Рынок газа

  • Рыночная цена летом была очень низкой. Это дало возможность потребителям заключить соответствующие договоры на поставки топлива по выгодным тарифам. Но сегодня цена на рынках, на биржах растет – следовательно, повышаются тарифы и для населения.
  • От введения рынка газа выиграли потребители, которые заключили годовые договоры в сентябре-ноябре. В тот период стоит кубометра составляла 4,7 грн – значит, они и сейчас платят такой тариф.

МВФ

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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