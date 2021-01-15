Локдаун, тарифы и МВФ. Главное из интервью премьера Дениса Шмыгаля

Журналисты "Сегодня" рассказывают о самом важном

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал интервью телеканалу "Украина 24". Глава правительства рассказал о вероятности введения нового карантина, тарифах на газ и сотрудничестве с МВФ.

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Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.

Локдаун и вакцина

Правительство не собирается продлевать жесткий карантин , который действует с 8 января. После его окончания, с 25 января, Украина перейдет на ограничения "оранжевой зоны".

, который действует с 8 января. После его окончания, с 25 января, Украина перейдет на ограничения "оранжевой зоны". Запрет на продажу носков и других непродовольственных товаров необходим, чтобы разорвать цепочку заражений. Ведь у людей будет меньше поводов выходить из дома.

необходим, чтобы разорвать цепочку заражений. Ведь у людей будет меньше поводов выходить из дома. Украина начнет получать вакцину от коронавируса в феврале . На следующий месяц запланировано начало иммунизации населения.

. На следующий месяц запланировано начало иммунизации населения. Главная цель Шмыгаля на 2021 год – "побороть COVID-19", так как "это кризисный приоритет номер 1". Кроме того, его Кабмин планирует "развитие экономики, поддержку малого и среднего бизнеса", а также продолжение медреформы.

Тарифы

Кабмин и Верховная Рада разрабатывают законопроект , который призван урегулировать ситуацию на рынке распределения газа. Это приведет к тому, что будет установлена "справедливая и рыночная" цена.

, который призван урегулировать ситуацию на рынке распределения газа. Это приведет к тому, что будет установлена "справедливая и рыночная" цена. Причиной возврата госрегулирования цен на газ стало подорожание топлива в Европе .

. Кабмин хочет ввести годовой тариф на газ. При этом отказываться от рыночного регулирования не будут .

В связи с коронавирусом правительство вводит ограничение верхней границы цены на газ – 6,99 грн за куб газа.

Но это временна мера – максимум до конца отопительного сезона. После украинцам предложат два варианта – "годовой продукт" и "месячный продукт", который действует сейчас.

Правительство будет разбираться с тем, правомерно ли повышались цены на газ.

Рынок газа

Рыночная цена летом была очень низкой. Это дало возможность потребителям заключить соответствующие договоры на поставки топлива по выгодным тарифам. Но сегодня цена на рынках, на биржах растет – следовательно, повышаются тарифы и для населения.

От введения рынка газа выиграли потребители, которые заключили годовые договоры в сентябре-ноябре. В тот период стоит кубометра составляла 4,7 грн – значит, они и сейчас платят такой тариф.

МВФ

Правительство провело встречу с представителями Международного валютного фонда – стороны обсудили цены на газ для населения.

– стороны обсудили цены на газ для населения. Позиция власти остается неизменной: рынок газа в Украине должен работать. Однако "некоторые игроки рынка" злоупотребляют своим положением, а от этого страдают простые украинцы.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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