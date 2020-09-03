Кандидат в мэры взлетела в воздух в центре Киева: видео

Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, которую ее партия в июле выдвинула кандидатом в мэры Киева, застали за необычным занятием – она парила над землей в самом центре столицы.
Видео с "летающим кандидатом в мэры" было опубликовано на Facebook-странице "Рукавички Кличко".
На снятых кадрах Верещук в желтом плаще и с зеленым зонтиком повисла над пешеходным мостом между Крещатым парком и Владимирской горкой.
Предполагается, что нардеп снимала ролик для своей избирательной кампании.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему мэру Виталию Кличко провести дебаты с Ириной Верещук и обсудить вопросы жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов и транспорта.
Как уже сообщалось, ранее Верховная Рада назначила выборы в местные органы власти в Украине на 25 октября. В этот же день жители столицы будут выбирать и следующего градоначальника.
Также о решении выдвинуть свою кандидатуру заявили экс-мэр Александр Омельченко, бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, а также шоумен Сергей Притула.
Какие новые правила проведения выборов ждут украинцев, смотрите в видоесюжете:
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