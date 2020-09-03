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Кандидат в мэры взлетела в воздух в центре Киева: видео

3 сентября, 17:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ирина Верещук практиковалась в "левитации" между Крещатым парком и Владимирской горкой

Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, которую ее партия в июле выдвинула кандидатом в мэры Киева, застали за необычным занятием – она парила над землей в самом центре столицы.

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Видео с "летающим кандидатом в мэры" было опубликовано на Facebook-странице "Рукавички Кличко".

На снятых кадрах Верещук в желтом плаще и с зеленым зонтиком повисла над пешеходным мостом между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Предполагается, что нардеп снимала ролик для своей избирательной кампании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему мэру Виталию Кличко провести дебаты с Ириной Верещук и обсудить вопросы жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов и транспорта.

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Как уже сообщалось, ранее Верховная Рада назначила выборы в местные органы власти в Украине на 25 октября. В этот же день жители столицы будут выбирать и следующего градоначальника.

Также о решении выдвинуть свою кандидатуру заявили экс-мэр Александр Омельченко, бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, а также шоумен Сергей Притула.

Какие новые правила проведения выборов ждут украинцев, смотрите в видоесюжете:

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Киев мост мариинский парк Ирина Верещук
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