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Канада и Украина смогут снимать совместное кино: подписан важный документ

12 декабря, 11:52

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Документ вступит в силу 1 января 2021 года

Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной.

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Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной. Процедура завершена. Соглашение начинает работать 1 января", – отметил Шевченко.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал это событие новой страницей для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины.

"Наши кэш-рибейты, локации и крутые профессионалы готовы к сотрудничеству. Поэтому ждем в Украине канадских продюсеров", – отметил он.

Кроме того, в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальное производство с Украиной. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

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Ранее кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним, этот год надолго запомнится зрителям и кинематографистам, ведь подобной неопределенности с графиком премьер фильмов мы еще не встречали. Начиная с марта 2020 года одни фильмы были перенесены на конец года, а другие и вовсе на 2021-2022 годы. В итоге, несмотря на пандемию, мы смогли увидеть немало кинопремьер, а в последний месяц года нас ждет еще несколько релизов.

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аудио Канада кино Украина
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