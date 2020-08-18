Канада не признает итоги выборов в Беларуси: призывает провести новые

Правительство Канады не признает итоги прошедших в Беларуси президентских выборов и призывает провести новые. Об этом и говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, – пишет ТАСС.

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"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы", – сказал он. Шампань также отметил, что Оттава осуждает разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Глава МИД заявил о поддержке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая, по данным ЦИК Белоруссии, проиграла президенту Александру Лукашенко.

Также было анонсировано совместное заявление волонтеров, демонстрантов и журналистов.

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Ранее в Беларуси ведущих государственной ТРК уволили из-за желания объективно освещать протесты.

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Заметим, что ночью демонстранты разошлись от изолятора с задержанными с криками "Трибунал".

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек. Но в беларусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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