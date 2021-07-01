Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО

Тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян – Кремль постоянно распространяет страшилки

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о "военном освоении" Украины союзниками НАТО. Он считает это паранойей, которую Кремль навязывает россиянам.

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Об этом глава государства сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.

"Это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф. Это, кстати, выглядит как какая-то навязчивая идея", – сказал Зеленский.

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Он напомнил Кремлю, что все учения, которые происходят с участием НАТО, от которых так нервничают в Москве, действуют уже очень давно. Например, Sea Breeze проводятся еще с 1997 года.

"Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что – это про исторический выбор Украины. Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению. Возможно, кто-то привык, что раньше было иначе", – резюмировал президент.

Напомним, 30 июня президент России провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Читайте главные тезисы Путина об Украине.

Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.